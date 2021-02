Covid-19: autoridades de saúde confiantes na evolução favorável da pandemia

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, participou hoje, dia 19 de fevereiro, em representação da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), na habitual reunião quinzenal, por videoconferência, com a Autoridade Regional de Saúde do Norte (ARS Norte), onde foi feito um ponto da situação sobre a evolução da pandemia.

A ARS Norte informou que o número de novos casos diários e de internamentos por Covid-19 desceram na região norte, fator que se traduziu no aumento de camas disponíveis nos hospitais. No entanto, a Autoridade de Saúde referiu que as unidades hospitalares continuam sob alguma pressão, motivo pelo qual devem continuar a cumprir-se as normas emanadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), nomeadamente o uso obrigatório de máscara, higienização frequente das mãos, etiqueta respiratória e, sobretudo, distanciamento social.

A ARS Norte comunicou que está a elaborar, juntamente com a DGS, um plano de desconfinamento, onde consta o método como será feita a retoma gradual das atividades, contudo, é praticamente certo que o atual confinamento se vai prolongar mais algumas semanas.

Como medida preventiva e de forma a quebrar a cadeia de transmissão do vírus vão realizar-se rastreios à Covid-19 em várias instituições e empresas com um grande número de funcionários nos concelhos de maior risco de contágio.

O processo de despistagem vai ser feito pelas Autoridades de Saúde, em colaboração com o Ministério da Economia, DGS e autarquias que irão indicar quais são os estabelecimentos alvo testagem ao SARS-Cov-2.

No decorrer da reunião foi ainda feito um ponto de situação sobre o processo de vacinação contra a Covid-19.

Após várias reivindicações já começaram a ser imunizados os bombeiros e as forças de segurança, profissionais que também estão na linha da frente no combate à pandemia e que não foram incluídos na 1ª fase do plano nacional de vacinação.

No caso concreto de Boticas, 50% da corporação dos bombeiros locais já tomou a 1ª dose da vacina AstraZeneca, sendo que os militares do Posto de Boticas da Guarda Nacional Republicana (GNR) foram inoculados contra a Covid-19 esta sexta-feira (dia 19 de fevereiro).

Na sua intervenção, o Presidente do Município de Boticas, Fernando Queiroga, voltou a solicitar que sejam vacinados também os funcionários afetos ao Serviço de Apoio Domiciliário, por estarem diariamente em contacto com grupos mais vulneráveis à doença, sobretudo idosos.

O autarca requereu que, na medida do possível, sejam retomadas as consultas de outras especialidades, uma vez que a maioria da população é envelhecida e sofre de patologias que carecem de acompanhamento clínico regular.

Nesse seguimento, Fernando Queiroga pediu também que sejam definidas novas regras referentes à colocação e ao tempo de permanência de médicos nas regiões do interior, nomeadamente no Concelho de Boticas, uma vez que muitos desses profissionais são transferidos para outras unidades de saúde num curto espaço de tempo, situação que acarreta consequências graves para os doentes que precisam de supervisão médica frequente.