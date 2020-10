Covid-19: autarquia de Vila Real reuniu com forças de segurança e Proteção Civil

O Município de Vila Real promoveu, ontem, uma reunião com a PSP, a GNR e a Proteção Civil Municipal, no sentido de articular a atuação em face do agravamento do estado de alerta em Portugal.

Nesta reunião foram abordados vários assuntos relevantes, nomeadamente a necessidade de evitar aglomerações de pessoas em espaço público (principalmente jovens estudantes), a fiscalização da capacidade dos transportes públicos, o cumprimento dos horários por parte dos estabelecimentos comerciais, de restauração e bebidas e ainda as regras de acesso aos cemitérios no Dia de Todos os Santos.

O Município continua, assim, a cumprir a sua função de proteção das populações, em estreita colaboração com as entidades que fiscalizam o cumprimento da legislação em vigor.

Apela também, novamente , à adoção de comportamentos responsáveis por parte de todos, cumprindo a lei e as normas de segurança sanitária, já que o comportamento individual de cada um é fundamental para a segurança da comunidade.

No concelho de Vila Real há, neste momento, 104 casos de Covid-19 e 300 pessoas em isolamento.