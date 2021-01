Covid-19: autarquia de Valpaços inicia testes à comunidade educativa

A Câmara de Valpaços vai iniciar, hoje, o rastreio à Covid-19, através da realização de testes rápidos aos alunos, funcionários e professores do Agrupamento de Escolas de Valpaços, que previamente concederam a necessária autorização.

“Durante esta semana contamos realizar o rastreio a toda a comunidade educativa do Agrupamento, que se hoje se inicia na Escola secundária”, explicou a autarquia.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal pretende, por um lado, assegurar o começo pelo segundo período do ano letivo com maior segurança, passada que está a quadra festiva, face ao risco elevado de contágio.

Estes testes rápidos de detenção de antigénio serão realizados nas escolas, por enfermeiros do centro de saúde, sendo que os resultados ficam disponíveis em poucos minutos.

No dia de ontem, o concelho de Valpaços 173 casos ativos de doença por Covid-19.