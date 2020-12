Covid-19: autarquia de Boticas disponibiliza linha de apoio social e psicológico

De forma a ajudar todos aqueles que se encontram em situação de maior fragilidade e vulnerabilidade social, o Município de Boticas disponibiliza uma linha telefónica de apoio aos munícipes que se sintam fragilizados e/ou afetados, a diversos níveis, pela atual situação pandémica provocada pela Covid-19.

A Linha de Apoio Covid-19, que está em funcionamento nos dias úteis, entre as 9h00 e as 18h00, através do número 300 405 460, é constituída por uma equipa de técnicos da área social e da psicologia, que asseguram um serviço solidário e de proximidade junto da população do Concelho.

A criação desta estrutura de apoio tem como objetivos prevenir e minimizar o impacto negativo associado à Covid-19, bem como esclarecer dúvidas e prestar informações de caráter social e psicológico.

Ao contactarem a Linha de Apoio COVID-19, os munícipes beneficiam de aconselhamento gratuito para fazer face à atual situação pandémica, sendo encaminhados para um serviço especializado, caso seja necessário.