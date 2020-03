A Comissão Distrital de Proteção Civil decidiu hoje, dia 23 de março de 2020, em reunião por videoconferência, acionar o Plano Distrital de Proteção Civil.



Esta medida destina-se a recolher e partilhar informação relevante, de todas as instituições envolvidas, sobre a pandemia de COVID-19 e a articular uma resposta conjunta, no âmbito do distrito de Vila Real.