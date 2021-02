Vacinação contra a Covid-19 arrancou no Centro de Vacinação do Peso da Régua

Teve início esta manhã a vacinação contra a Covid-19, no Centro de Vacinação do Peso da Régua. É um marco na luta contra a pandemia. A luz da esperança brilha com intensidade.

Fernando Cardoso, com 95 anos, residente na Cederma (Godim) foi a primeira pessoa a ser vacinada no Centro de Vacinação contra a Covid-19 do Peso da Régua. Seguiram-se 71 pessoas no período da manhã, às quais se juntarão 36 no período da tarde.

O balanço aponta para 108 pessoas vacinadas no primeiro dia de funcionamento do Centro de Vacinação do Peso da Régua. O imperativo do trabalho da Câmara Municipal do Peso da Régua continua a ser cuidar das nossas gentes e garantir-lhes os melhores cuidados de saúde.