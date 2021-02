Covid-19: Alto Tâmega com 1530 casos ativos

Depois de duas semanas sem comunicação de dados, a Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alto Tâmega e Barroso voltou a emitir o Boletim Epidemiológico. Segundo os dados do dia 5 de fevereiro, há neste momento 1530 casos ativos de Covid-19 neste território.

O concelho de Chaves é o mais gravoso do Alto Tâmega, com 564 casos. Segue-se Valpaços, com 262, Boticas, com 250, Vila Pouca de Aguiar, com 195, Ribeira de Pena, com 140 e Montalegre, com 119.

Até esta data, o concelho de Chaves liderava, também, o número de óbitos, com 69, seguido de Valpaços (28), Vila Pouca de Aguiar (16), Ribeira de Pena e Montalegre (11) e Boticas (3).

No total acumulado, já foram registados 7396 casos com o Novo Coronavírus na região, sendo que 5727 já recuperam da doença. Faleceram, até ao momento, 138 pessoas.

De referir que Fernando Queiroga, presidente da Câmara de Boticas, em representação da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), já havia manifestado junto da ARS-Norte o seu desagrado relativamente à não publicação, durante duas semanas, do boletim diário da Unidade de Saúde Pública, no qual constam os números de casos de Covid-19 na região, situação que impediu informar a população sobre a evolução da pandemia durante esse período.