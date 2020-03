COVID-19: alterações aos eventos de Rallycross no Circuito Internacional de Montalegre

A declaração do estado de emergência em Portugal e as preocupações globais com a saúde pública provocadas pelo surto de COVID-19 (novo coronavírus), obrigaram a alterações nos dois eventos internacionais de Rallycross agendados para o Circuito Internacional de Montalegre em 2020.

Assim, a prova do Campeonato do Mundo FIA de Rallycross (World RX), que deveria realizar-se a 2 e 3 de maio, foi adiada pelas entidades responsáveis do evento, estando neste momento a ser ponderada uma nova data para a prova portuguesa. Todos os bilhetes já adquiridos para o World RX of Portugal serão válidos para a nova data do evento, que será oportunamente divulgada.

Já a prova portuguesa do TintansRX, que estava agendada para os dias 27 e 28 de junho, foi cancelada pela organização do campeonato, a cargo da empresa MJP. Os responsáveis do TitansRX optaram por concentrar todos os seus esforços na preparação da época de 2021, reforçando, no entanto, o seu interesse em voltar a Montalegre no próximo ano, depois do circuito barrosão ter sido um dos palcos da época de estreia desta competição, em 2019.