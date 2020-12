Corte de trânsito no RI 13 devido a obras na Avenida e no hipermercado Continente

No seguimento da empreita de Requalificação da Avenida do Regime de Infantaria nº 13 (RI 13), em Vila Real, e das obras de Intervenção da ampliação do hipermercado Continente, vai ser necessário, a partir do próximo dia 4 de janeiro de 2021, interromper a normal circulação da avenida RI 13 no sentido Sul-Norte.

O trânsito será desviado para a faixa contrária que passará a ter dois sentidos de circulação. Estima-se um prazo de 5 meses para a realização desta intervenção. Devem, por isso, todos os utilizadores dessa via dar especial atenção à sinalização que será colocada nessa rua e nas ruas que vão servir de alternativa à circulação automóvel. Agradecemos desde já a sua compreensão pelo incómodo que a realização das obras, por certo, irá causar.

Esta obra vai realizar-se no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real (PEDU).