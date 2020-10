Corte de tráfego no Túnel do Marão para trabalhos de manutenção

A Infraestruturas de Portugal vai realizar trabalhos de manutenção dos equipamentos de segurança no túnel do Marão, na A4 – Autoestrada do Marão, sendo necessário implementar condicionamentos à circulação.

Nesta intervenção, serão realizadas ações de manutenção nos equipamentos instalados na infraestrutura rodoviária designadamente: iluminação permanente, iluminação de reforço, ventiladores de impulso, painéis de mensagem variável, painéis seta-cruz, sistema DAI, sistema de fixação do cabo fibrolaser e do cabo radial. Serão igualmente efetuados testes ao funcionamento dos vários sistemas instalados no túnel.

Os trabalhos decorrerão exclusivamente em período noturno, entre as 21h00 e as 6h00 e de acordo com o seguinte planeamento:

Sentido Amarante – Vila Real

De 26 para 27 e de 27 para 28 de outubro – Corte total entre Nó de Ligação com o IP4 e o Nó da Campeã. O trânsito será desviado pelo IP4.

Sentido Vila Real – Amarante

De 28 para 29 e de 29 para 30 de outubro – Corte total entre o Nó da Campeã e o Nó de Ligação com o IP4. O trânsito será desviado pelo IP4.

“Solicitamos desde já a melhor compreensão para os incómodos e inconvenientes que esta situação provoca, na certeza de estarmos a efetuar intervenções para a melhoria das condições de segurança da infraestrutura e fundamentalmente dos seus utilizadores”, declarou a Infraestruturas de Portugal, em comunicado.