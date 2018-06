Corrida noturna promove património da cidade de Chaves

A “Aquae Flaviae Night Running” volta a reunir em Chaves os amantes da corrida e da caminhada no próximo dia 14 de julho. Esta corrida noturna é promovida pela Associação de Desporto Aquae Flaviae, com o apoio do Município de Chaves, um evento desportivo que tem vindo a crescer ano após ano, com o notório aumento do número de participantes.

A iniciativa pretende aliar o desporto à cultura, à tradição e aos costumes da cidade flaviense, com uma prova de corrida e outra de caminhada, durante as quais os participantes poderão desfrutar dos belos cenários naturais e patrimoniais de Chaves, num ambiente e simbolismo diferente do habitual, acompanhando o anoitecer. A prova contempla passagem pelos principais pontos históricos da cidade: Ponte Romana, Torre de Menagem, Poldras, Termas de Chaves, Forte de São Neutel, Forte de São Francisco, Calvário, Estádio Municipal, entre outros.

Na sessão de apresentação do evento à comunicação social, o Presidente da Câmara, Nuno Vaz, destacou a dimensão desportiva da prova aliada ao excelente percurso do traçado, que potencia a promoção do património histórico da cidade de Chaves.

As inscrições para esta, que é já a quarta edição, decorrem até ao dia 30 de junho. Os interessados poderão obter mais informações e inscrever-se no website da associação, em www.adaf.pt. O kit de inscrição contempla uma t-shirt, um saco e uma lanterna. No final da prova, e num ambiente de animação musical com um DJ, todos os atletas poderão degustar o afamado Pastel de Chaves, produto de Indicação Geográfica Protegida, num lanche-convívio. Esta prova assume também um cariz solidário tendo como objetivo apoiar três instituições locais.

A última edição contou com cerca de mil participantes, oriundos de diversas regiões do país, mas também da vizinha Espanha.