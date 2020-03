Coronavírus: saiba o que vai fechar e o que vai continuar aberto

O Governo anunciou a lista dos serviços e espaços comerciais que terão de encerrar, assim como aqueles que têm obrigatoriamente de estar abertos por venderem bens ou prestarem serviços considerados essenciais. As primeiras medidas de restrição de circulação e confinamento entram em vigor no domingo às zero horas.

Todos os espaços de lazer serão fechados, incluindo espaços ao ar livre. Todos os estabelecimentos que vendam bens alimentares, desde a produção à venda, têm de permanecer em funcionamento, sendo que, no caso da venda, têm de ter restrições à permanência de pessoas no espaço físico. Só pode haver vendas à porta.

O QUE TEM DE FECHAR:

Atividades recreativas, de lazer e de diversão;

Atividades culturais e artísticas;

Atividades desportivas, salvo as destinadas à condição dos atletas de alto rendimento;

Atividades em espaços abertos, em espaços e vias públicas ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas;

Espaços de jogos e apostas;

Termas e spas ou estabelecimentos afins;

O QUE TEM DE FICAR ABERTO: