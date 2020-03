Coronavírus: NOS encerra cinemas a partir desta segunda-feira

A NOS anunciou, nesta segunda-feira, que os 31 complexos de cinemas e as 219 salas em todo o país, incluindo as salas do Nosso Shopping, em Vila Real, vão estar encerradas ao público, num esforço para conter a propagação do novo coronavírus.

“Apesar de já estarem em vigor medidas de prevenção que acautelavam a proteção de clientes e colaboradores como, por exemplo, a redução da capacidade das salas em 50% até um máximo de 150 pessoas por sala, a realização de sessões sem lugares marcados e o reforço da limpeza e higienização, a empresa decidiu que o cancelamento é a medida adequada numa fase em que é crítica a permanência em casa das pessoas e das famílias portuguesas”, pode ler-se num comunicado da operadora de telecomunicações.

A medida está já em vigor, pelo que durante o dia de hoje as salas de cinema já estarão encerradas ao público.