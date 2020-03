Coronavírus: município de Chaves adota medidas preventivas

No âmbito da emergência de saúde pública mundial da infeção de Coronavírus (COVID-19), e tendo em consideração a declaração de situação de pandemia por parte da OMS, o Município de Chaves informa que, pese embora a inexistência de casos de infeção confirmados no concelho, foram determinadas um conjunto de medidas preventivas, com efeitos imediatos, e por tempo indeterminado.

Posto isto, o Município flaviense ativou o Plano de Contingência Municipal e adiou todas iniciativas/eventos municipais. Para além disso, a Câmara Municipal encerrou todos os equipamentos municipais (Pavilhão Desportivo Municipal; Piscina Municipal; Pavilhão Expoflávia; Biblioteca Municipal; Auditório do Centro Cultural de Chaves, Auditório Luiz Coutinho), suspendeu a Feira Semanal e recomendou às Freguesias e ao movimento associativo que suspendam/adiem a realização de eventos e/ou iniciativas que envolvam concentração de pessoas.

Os Serviços Municipais continuarão em funcionamento, contudo apelam aos munícipes para que os procurem em situações essenciais e/ou inadiáveis, devendo ser privilegiado o contacto telefónico ou eletrónico.

O Município de Chaves continuará a monitorizar a evolução da pandemia, tomando as medidas que se vierem a mostrar necessárias e aconselhadas pelas Autoridades de Saúde.