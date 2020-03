Coronavírus: Igreja Católica suspende todas as missas em Portugal

Todas as missas em Portugal foram suspensas por decisão da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), em consonância com as indicações do Governo e das autoridades de saúde.

Assim, a Conferência Episcopal Portuguesa determina que os sacerdotes suspendam a celebração comunitária da Santa Missa até ser superada a atual situação de emergência. Também devem seguir-se as indicações diocesanas referentes a outros sacramentos e atos de culto, bem como à suspensão de catequeses e reuniões.

Estas medidas devem ser complementadas com as possíveis ofertas celebrativas na televisão, rádio e internet.