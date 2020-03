São já seis as pessoas infetadas pelo novo Coronavírus no concelho de Vila Real, segundo dados confirmados há momentos. A estes casos, somam-se os sete registados ao final da tarde no Alto Tâmega, entretanto confirmados pela Unidade de Saúde Pública do Alto Tâmega e Barroso.

Assim, são neste momento 13 os casos de COVID-19 no distrito de Vila Real. Já no distrito de Bragança, o último balanço apontava para 24 casos, perfazendo um total de 37 na região de Trás-os-Montes e Alto Douro.