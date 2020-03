Coronavírus: autarquia de Santa Marta encerrou equipamentos municipais

Na sequência do Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo Coronavírus (Covid-19), e tendo em conta o Plano de Contingência do Município de Santa Marta de Penaguião e as orientações da Direção-geral da Saúde para diminuir a evolução epidemiológica, a Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião tomou medidas temporárias, com vista a reduzir os riscos de exposição e contágio.

Assim, foi decretado o encerramento temporário ao público, dos espaços municipais onde se façam atividades de lazer, desporto e cultura: o Pavilhão Municipal, as Piscinas Municipais, o Fórum Municipal, Auditório Municipal, e a Biblioteca Municipal. Estas medidas estão sujeitas a avaliação permanente definindo-se, para já, a sua vigência a partir de amanhã, dia 12 de março.

Face às circunstâncias e ao trabalho em curso, apela-se ainda à serenidade de todos os Penaguienses, e que se realizem tão-somente as deslocações estritamente necessárias dentro ou fora do concelho.