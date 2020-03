Coronavírus: autarquia de Sabrosa aprovou Plano de Contingência

Em cumprimento do Plano de Contingência do COVID-19 para o município de Sabrosa, aprovado a 12 de março de 2020 pelo executivo municipal, seguindo as recomendações do Conselho Nacional de Saúde e face ao estado de pandemia decretado pela Organização Mundial da Saúde, o Município de Sabrosa decidiu decretar medidas excecionais, preventivas, como forma de prevenir o contágio pelo novo coronavírus – COVID 19 na comunidade.

Assim, informa-se que, com efeitos à data desta publicação, procede-se: Ao encerramento ao público de todos os equipamentos culturais e desportivos municipais; À suspensão dos eventos e atividades calendarizados; À suspensão das feiras mensais municipais.

Os serviços municipais de atendimento ao público continuam a funcionar nos horários habituais, privilegiando-se o contacto via telefone e correio eletrónico. Estas medidas são temporárias e revertidas assim que a necessidade das mesmas deixe de imperar.

A Câmara Municipal de Sabrosa, em função da evolução da situação do COVID-19, anunciará medidas adicionais às expostas e apela a todos os cidadãos que, em função da situação, procedam em conformidade com as diretivas da Direção Geral de Saúde, adotando um comportamento ponderado e responsável.