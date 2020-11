Coro da Misericórdia de Lamego celebrou 4º aniversário

O mais recente ensaio do grupo coral da Misericórdia de Lamego foi aproveitado por todos os membros para festejar o quarto aniversário da sua criação, em moldes diferentes do habitual.



Sempre respeitando as normas de distanciamento social e o uso de máscara de proteção, o maestro Joel Valente desafiou os coralistas a cantar o clássico “Parabéns a Você”, com uma partitura a quatro vozes, harmonizada pelo Padre António Cartageno. Um desafio recebido com entusiasmo que confirmou mais uma vez a excelência da sua técnica vocal. Neste ensaio realizado na Igreja das Chagas, os quatro naipes que constituem o Coro – sopranos, contraltos, tenores e baixos -, prepararam esta melodia que resultou, no final, numa bela harmonia.



Nos últimos quatro anos, o Coro da Santa Casa da Misericórdia de Lamego tornou-se o espelho da dedicação à música coral de muitos irmãos, funcionários e melómanos. Um percurso promissor alimentado pela paixão pela música que todos os membros nutrem por este projeto cultural que se tornou uma importante “marca” desta instituição social. “Como forma de dar vida à recuperação da Igreja das Chagas, constituiu-se este coro e demos início a um ciclo de concertos que ‘construiu’ novas pontes de ligação com a comunidade na qual nos inserimos”, afirma o Provedor António Marques Luís.



Desde a sua criação, em outubro de 2016, o Coro da Misericórdia tem praticado um vasto repertório histórico, profano e sacro, incluindo autores portugueses. Tem como função principal enaltecer a missa dominical celebrada, às 12 horas, na Igreja das Chagas.