No próximo sábado, dia 25 de agosto, chega um novo festival de música que promete trazer o Rio de Janeiro à cidade de Chaves.

O Corcovado Fest tem a sua primeira edição marcada na cidade flaviense, prometendo materializar aquele abraço entre a cultura Portuguesa e Brasileira.

Este festival pretende afirmar-se como uma festa cultural para todos os amantes da música e cultura lusófona, garantindo o convívio saudável entre culturas e comunidades, fomentando a tolerância e confluências culturais.

O palco Cidade Maravilhosa, montado no anfiteatro do Forte de São Neutel, representará o Rio de Janeiro em forma de festa.

Além do palco principal, o Corcovado traz o Sunset ao Forte, com música e divertimentos aquáticos, o Quintal Carioca, uma feira gastronómica de iguarias interatlânticas, bem como uma Feira Copacabana dedicada ao artesanato das duas culturas.

O cartaz, encabeçado por Gisela João (PT), conta com as musicalidades de Valéria Carvalho (BR), Sacundeia (BR), Throes + The Shine (PT), DJ Patife (BR) e OHXALÁ (PT). A esta diversidade de estilos e géneros acrescenta-se uma homenagem a Carmen Miranda com Escolas de Samba e outros artistas.

O Corcovado Fest doará um 1€ por cada bilhete vendido às duas Associações de Bombeiros da cidade de Chaves.