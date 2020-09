Corço encontrado na via pública em Chaves

No passado dia 29 de agosto, na localidade de Santa Cruz Trindade, concelho de Chaves, o Núcleo de Protecção Ambiental do Destacamento Territorial da GNR de Chaves, procedeu à recolha de um cervídeo europeu adulto, Corço (Capreolus capreolus), encontrado na via pública por uma popular, em estado bastante debilitado, com ferimentos no dorso e na cabeça.

O referido cervídeo foi transportado para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS) da UTAD, em Vila Real, para tratamento e recuperação com vista à sua libertação no meio natural.