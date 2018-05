Coordenadora Nacional da Rede de Bibliotecas Escolares visita escolas do Peso da Régua

A Coordenadora Nacional da Rede de Bibliotecas Escolares, Manuela Pargana Silva, e a Coordenadora Interconcelhia, Rosário Caldeira, estiveram presentes, no passado dia 19 de abril, na cidade do Peso da Régua, visitando a Escola EB 2.3, os Centros Escolares das Alagoas e da Alameda, assim como a Escola Secundária João de Araújo Correia.

A visita foi acompanhada pela Adjunta do Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, Mónica Valente, assim como pelos responsáveis do Agrupamento Escolar e da Rede de Bibliotecas do Peso da Régua.

A par disso, esta visita importante para a comunidade escolar, contemplou ainda diversas atividades lúdicas, organizadas pelos alunos das diferentes escolas do agrupamento. De Peso da Régua, a Coordenadora Nacional da Rede de Bibliotecas Escolares e a Coordenadora Interconcelhia, levaram consigo uma prova evidente do trabalho que tem vindo a ser progressivamente desenvolvido ao nível da Educação, em todo o Concelho.

