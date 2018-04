Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça lança “Azeite Milhões”

O Azeite Porca de Murça criou uma edição limitada para comemorar os 100 anos da Batalha de La Lys apresentada oficialmente no decorrer das cerimónias oficiais em França, na comuna de La Couture.

Segundo Francisco Vilela, Presidente da Direção da Cooperativa dos Olivicultores de Murça: «Trata-se de um Lote muito especial, criado a partir de azeitonas provenientes de Olivais Centenários da Terra do Soldado Herói Milhões. É um produto “genuinamente Murcense” onde tudo foi desenvolvido em Murça. Juntamente com a garrafa, foi editado um pequeno livro que contém um texto inédito do escritor João Pinto Coelho, Prémio LeYa 2017, factos da história do Soldado Milhões escritos pela neta Prof. Leonida Milhões e com ilustrações da bisneta Mafalda Milhões.»

Esta edição Milhões para além de uma justa homenagem aos Portugueses que participaram na Primeira Guerra Mundial simboliza, também, os agricultores “feitos” soldados do Corpo Expedicionário Português, estando refletida a identidade cultural de um povo.

A Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça conquistou diversos prémios em concursos internacionais e um lugar no pódio dos melhores azeites do mundo, demonstrando ser o verdadeiro embaixador da qualidade do Azeite de Trás-os-Montes, e particularmente de Murça.

A par com o Azeite Porca de Murça, a Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça, CRL, também comercializa as marcas Azeite Senhor de Murça e Azeite de Murça, onde mantém os traços de qualidade característicos do azeite produzido.