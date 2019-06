Convívio de professores do ensino primário em Vila Real

Cerca de 60 professoras do Ensino Primário seus maridos e seus Mestres de Vila Real, de Lamego, de Tarouca de, Moimenta da Beira e de Bragança Chaves celebraram o seu quinquagésimo segundo aniversário de formação, na Escola do Magistério Primário de Vila Real, no dia 22 de Julho de 2019.

A receção foi feita às 11h00 pela Comissão Organizadora do Evento, que deu as boas vindas a todas as colegas e seus maridos e filhos a que agradeceu tão gentil presença, naquele inesquecível dia do seu 52º aniversário de formação, na Escola do Magistério Primário de Vila Real.

No grupo, como de costume encontravam-se ainda os seus Mestres Dª Branca e o Inspetor Joaquim Gonçalves Moura, já com 92 e 93 anos respetivamente.

Tratou-se de um alegre e nobre convívio não só pela ilustre amizade e afetividade da juventude cujo tempo veio acrescentando com tal clareza que se assemelha à transparência do céu quando a atmosfera se encontra nítida em virtude da generosa preservada do ambiente.

Os Mestres, ainda jovens, tratavam as suas discípulas com muito carinho por (nossas meninas) e elas com muita amizade, com muita ternura, com afetuosos e familiares beijinhos.

O Inspetor Moura declamou de memória um ilustre, belo e nobre poema que deixou pasmada toda aquela nobre assembleia.

Depois de recordar tão belos tempos, durante cerca de duas horas eis que é servido um saboroso, alegre e lauto almoço que contemplou cada uma com os sabores que preferia.

Para terminar, cerca das 18h00, ainda o Mestre Joaquim Moura oferecera uma garrafa de vinho generoso com cerca de uma centena de anos.

Parabéns à Comissão Organizadora e a todas quantas mostraram a sua dignidade de estarem presentes na celebração do 52º aniversário.

Que Cristo conserve saúde a todas apontando-lhes os verdadeiros caminhos que Ele estima e que fará delas as missionárias de sempre.

Manuel Fernandes Ribeiro