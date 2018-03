Convívio com bloggers e jornalistas no Douro

De 26 a 29 de março, um grupo de bloggers e jornalistas estrangeiros estará de visita ao Douro, numa iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Vila Real, com o apoio do Município, que visa a promoção da região, com particular enfoque no vinho.

A sessão de abertura, que marcará o arranque desta visita, terá lugar no dia 26 de março, pelas 15h30, no salão Nobre dos Paços do Concelho, onde será feita uma apresentação sobre a região de Vila Real e a importância do vinho no seu tecido económico e social, a que se seguirá uma visita à Adega Cooperativa de Vila Real. No dia 28 de março, entre as 17h30 e as 20h30, nos claustros do Município, decorrerá uma mostra de vinhos com a presença de um grupo de produtores locais.

Este grupo de bloggers e jornalistas é composto por cerca de 15 elementos oriundos de dez países, nomeadamente EUA (Napa Valley e Nova Iorque), Canadá, Brasil (Rio de Janeiro), Rússia, Polónia, Suécia, Hunguia, etc. Entre eles vêm alguns dos mais importantes winebloggers a seguir, sendo também por isso uma iniciativa fundamental para dar a conhecer os nossos vinhos, cuja qualidade é mundialmente reconhecida.

Convidam-se os Órgãos de Comunicação Social para estarem presentes na Mostra de Vinhos, a realizar no próximo dia 28 de março, com início às 17h30, nos claustros do Município.

