De acordo com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), o Município de Murça está a realizar ações de prevenção estrutural, para criar condições propícias para a redução progressiva dos incêndios florestais. Foi feita uma avaliação das Freguesias que necessitam de uma intervenção prioritária, estando envolvidas diversas entidades, como a Associação Florestal do Vale do Douro Norte, Conselhos Diretivos de Baldios, Juntas de Freguesia e o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, num processo liderado pela Câmara Municipal de Murça.

O Plano Municipal aponta ações concretas e persistentes numa política de aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de risco e no desenvolvimento de sistemas de gestão e de ligação às estruturas de prevenção, deteção e combate aos incêndios, contemplando ações em três domínios prioritários: prevenção estrutural, vigilância e combate. De forma a cumprir as metas objetivadas no Plano Municipal, a Câmara Municipal de Murça encontra-se a desenvolver diversas iniciativas incluídas na primeira fase deste programa, tais como a abertura de caminhos estratégicos, a fim de facilitar um melhor acesso e encurtar o tempo de resposta, a beneficiação de caminhos existentes, a criação de uma zona de aterragem de meios aéreos num local estratégico, fundamental para maximizar o tempo de atuação das equipas de intervenção e a abertura de pontos de água.

Com a execução destes trabalhos, pretende-se reduzir o risco de incêndios, através da criação de pontos de ancoragem, facilitar o acesso aos locais, disponibilizar caminhos de fuga aos Bombeiros e à população, mas sobretudo reduzir gradualmente o tempo de resposta na primeira intervenção.

Estão a ser intervencionadas áreas, essencialmente áreas baldias, nas Freguesias de Jou, de Valongo de Milhais e de Murça, estando previstas ações em outras áreas do território, nomeadamente na Terra Fria, nas Freguesias de Carva | Vilares e Fiolhoso.

