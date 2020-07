Conta de gerência 2019 aprovada por unanimidade na Câmara e Assembleia Municipal de Sabrosa

A conta de gerência da Câmara Municipal de Sabrosa relativa ao exercício económico de 2019 foi aprovada, por unanimidade, na última Assembleia Municipal, na sequência da aprovação que já havia sido tomada em reunião de Câmara Municipal.

Apresentando um excedente orçamental, o menor Prazo Médio de Pagamento Anual de sempre, o maior Resultado Líquido do Exercício de sempre e uma execução orçamental da receita de 92,5%, este exercício transmite e transparece o equilíbrio das contas municipais, sendo também estes números o reflexo do rigor empregue na gestão da Câmara Municipal por parte do atual executivo municipal.

O Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, congratulou-se pela deliberação tomada, referindo que a mesma “é um reforço do reconhecimento do trabalho e do esforço que vem sendo feito em prol do equilíbrio financeiro da Câmara Municipal, que tem sido muito rigoroso de forma a gerir os investimentos necessários no município com a sua saúde financeira.”