O Município de Mesão Frio celebrou ontem, dia 17 de dezembro, um protocolo de colaboração com a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, para a implementação de consultas de saúde oral no Serviço Nacional de Saúde (SNS), nos cuidados de saúde primários. O protocolo inserido no âmbito do programa do Governo «Saúde Oral nos Centros de Saúde/Saúde Oral para Todos» foi assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira, pelo presidente do Conselho Diretivo da ARS Norte, Pimenta Marinho e demais representantes das autarquias que subscreveram o protocolo.

A partir do primeiro semestre de 2019, o centro de saúde de Mesão Frio assegura, aos utentes inscritos, o acesso de forma universal e equitativa, a consultas de saúde oral, através do SNS. O protocolo compreende um investimento estimado de 40.650 euros, sem IVA, por parte da autarquia de Mesão Frio, para a aquisição dos equipamentos necessários para as consultas. O SNS garantirá os recursos humanos, médico e assistente, a realização de eventuais intervenções no espaço destinado à instalação do consultório, entre outros.

A cerimónia decorreu na sede da ARS Norte, no Porto, na presença do presidente do Conselho Diretivo da ARS Norte, Pimenta Marinho, do Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Orlando Silva e dos representantes das Câmaras Municipais que assinaram o protocolo: Amarante, Armamar, Baião, Guimarães, Maia, Mesão Frio, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Vizela.

