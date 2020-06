Construção do parque infantil na antiga escola primária de São Martinho de Anta concluída

Encontra-se concluída a construção do parque infantil na antiga escola primária de São Martinho de Anta, um projeto realizado no âmbito do Orçamento Participativo de 2019.

Este projeto, totalmente comparticipado pelo orçamento municipal, foi a ideia vencedora da iniciativa do município de Sabrosa em criar e promover um orçamento participativo, no qual os munícipes puderam apresentar ideias de projetos para o concelho, tendo sido os mesmos votados pela população.

O parque infantil agora concluído encontra-se dotado com várias infraestruturas de diversão e animação infantil, respeitando todas as normas de segurança obrigatórias neste tipo de equipamento, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e físico das crianças utilizadoras.

De salientar que o Orçamento Participativo é um processo democrático participado, através do qual os cidadãos de uma comunidade decidem o destino de uma parte dos recursos públicos disponibilizados pelo Município. Este processo tem como principais objetivos uma maior aproximação das políticas públicas às reais e expectantes necessidades dos cidadãos e ao mesmo tempo potenciar o exercício de uma cidadania participada, ativa e responsável.