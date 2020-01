Constituição de agrupamento de baldios de Ribeira de Pena

Realizou-se, no dia 7 de janeiro, no Museu da Escola-Casa da Cultura, uma sessão de esclarecimento sobre a possibilidade de constituição de um agrupamento de baldios de Ribeira de Pena.

Esta ação visou esclarecer e ouvir os gestores dos baldios sobre a formação de um agrupamento. Este projeto pioneiro vai de encontro à necessidade de pensar o território como um todo, o que passa por criar condições para todos trabalharem em conjunto. A figura do agrupamento traz benefícios acrescidos no reforço da capacidade técnica da gestão e na alocação de fundos comunitários.

Nesta reunião estiveram representados o Município de Ribeira de Pena, o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a Forestis – Associação Florestal de Portugal, a Associação Florestal de Ribeira de Pena, o Conselho Diretivo dos Baldios de Alvadia, o Conselho Diretivo dos Baldios de Melhe, o Conselho Diretivo dos Baldios de Seirós, o Conselho Diretivo dos Baldios de Agunchos e Formoselos e as cinco juntas de freguesia do concelho.

Uma gestão dos baldios mais eficiente pode traduzir-se na mitigação do risco de incêndio florestal e no aumento da produtividade. Neste sentido, impõe-se a crescente valorização destas áreas de elevado interesse para as comunidades, pela produção lenhosa, mas também por questões de sustentabilidade ambiental.