Constantim está em festa em honra de Santa Maria da Feira, Santa Bárbara e S. Frutuoso. Do vasto programa elaborado pela comissão de festas salientamos o teatro, no salão paroquial, realizado no passado domingo e a feira medieval que há uns anos se tem realizado, criando uma tradição. O Cortejo de hoje teve a presença de membros da edilidade vila-realense e teve como tema o enumeramento da população residente, no reinado de D. João III. Amanhã, domingo, o seu dia principal, tem como fecho o arraial com a presença das bandas de Revelhe-Fafe e de Gueifães.

