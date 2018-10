Na reunião do consórcio UNorte.pt realizada em Vila Real no dia 17 de outubro, as equipas reitorais das universidades do Minho, do Porto e de Trás-os-Montes e Alto Douro mostraram uma grande preocupação com o futuro da região na próxima década.

As universidades entendem ter um papel ativo na preparação do Programa Europa 2030, tendo em conta as exigências quanto aos níveis de educação superior e a centralidade do conhecimento no desenvolvimento da região. Consideram fundamental a aposta da região no investimento em investigação e inovação e na garantia de financiamentos institucionais competitivos com base em fundos estruturais. Defendem que o Futuro da Região passa pela geração, atração e fixação de talento capaz de criar riqueza e de assegurar a criação de valor, a partir do conhecimento e da criatividade, num contexto de articulação virtuosa com o tecido social, económico e institucional.

Foi reafirmada a importância crítica para o consórcio e a região dos projetos estratégicos de I&D preparados pelo UNorte.pt nos eixos estruturantes da estratégia regional de especialização inteligente, os quais aguardam abertura de um aviso pela CCDR-N ao abrigo do Norte 2020. Mostraram preocupação sobre o modo como as universidades estão a ser confrontadas com alterações de regras de execução orçamental de alguns programas apoiados por fundos regionais e a importância de uma boa utilização dos fundos da reprogramação.

Entenderam as três Universidades reforçar dinâmicas de trabalho conjunto em curso nas áreas do ensino e internacionalização, da investigação e inovação, da cultura e do desporto, e ainda da ação social. Foi dado particular destaque ao trabalho no desenvolvimento e partilha de boas práticas de modernização administrativa, visando a desmaterialização e simplificação de processos.

Para cumprir o objetivo de aumentar o número de estudantes e as dinâmicas de internacionalização em curso é fundamental as três instituições continuarem a apostar na ação social. Neste âmbito, foi sinalizada a boa articulação existente entre os serviços das três instituições.

No final da reunião os três reitores congratularam-se com os resultados conseguidos e reiteraram o seu compromisso com os objetivos que presidiram à criação do Consórcio UNorte.pt.

Com o objetivo de contribuir para este propósito, o consórcio UNorte.pt pretende organizar uma iniciativa regional, aberta a outras instituições e organizações, com vista a contribuir para a construção de uma Agenda da Região Norte para próxima década e para o desenvolvimento de uma região que se quer mais coesa, mais competitiva, mais próspera e mais justa.