Consignada obra de requalificação do Campo do Calvário

Foi hoje assinada a consignação da obra de recuperação do Campo do Calvário, que compreenderá a reparação da bancada e a substituição total do relvado sintético, imprescindível para manter a certificação da FIFA, na sequência dos danos causados pela queda de uma grua de uma obra particular, ocorrida no dia 26 de novembro de 2018, devido a um forte temporal.

Passados 14 meses desta ocorrência, o Município de Vila Real, na sequência da falta de acordo com a empresa responsável pela obra e a respetiva seguradora, que se recusam a assumir a reparação dos estragos, decidiu avançar com as obras no Campo do Calvário, assumindo todos os custos associados, no total de 280 mil€, um valor do qual, como referiu o Presidente da Câmara Municipal, Rui Santos “esperamos vir a ser ressarcidos por via da ação que corre no Tribunal Administrativo de Mirandela” e que se espera venha a ser favorável ao Município de Vila Real.

Assim, depois de encetados todos os procedimentos públicos necessários para adjudicação da obra, foi agora dado um importante passo para a rápida devolução do Campo do Calvário às crianças e jovens das camadas de formação do Sport Clube Vila Real, prevendo-se que no prazo de 90 dias as obras estejam concluídas.