Consignada obra de requalificação da envolvente do Centro de Saúde de Ribeira de Pena

Foi consignada a obra de requalificação da envolvente do Centro de Saúde de Ribeira de Pena.

A implementação deste projeto vem proporcionar uma gestão organizada e sustentável da envolvente do Centro de Saúde, bem como beneficiar, de forma significativa, o acesso principal de entrada na nossa Vila de Ribeira de Pena.

Esta intervenção, que contemplará uma grande zona verde frontal e que trará um novo relevo e destaque à entrada da Vila, também criará zonas de estacionamento mais organizadas e áreas de mobilidade pedonal que vêm contribuir para um melhor funcionamento do Centro de Saúde e sua envolvente. Com o objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida a todos os Ribeirapenenses, este projeto oferecerá maior comodidade aos cidadãos que precisem de usar os serviços de saúde ali prestados e será a primeira de outras obras reservadas a este importante espaço.

Com este investimento de 506.552,69 mil euros, o executivo liderado por João Noronha consegue assegurar a comparticipação em 255.000,00 mil euros pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), para garantir a execução deste projeto para o concelho de Ribeira de pena.