Consignada 2ª fase da intervenção na Rua de Montezelos em Vila Real

Foi consignada, na passada segunda-feira, a segunda fase de intervenção na Rua de Montezelos. Esta segunda parte da obra, que conta com um investimento de cerca de 145 mil euros, suportado, na totalidade, por recursos camarários, visa melhorar o espaço por questões estéticas, melhorar as infraestruturas dessa zona, assegurar as suas necessidades nos próximos anos e permitir uma alternativa à Avenida do Regimento de Infantaria nº 13 que, brevemente, será intervencionada do âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e cujo concurso público foi lançado na passada segunda-feira. “Esta obra foi projetada e dividida em três fases: as duas primeiras integram a zona urbana e a última a zona rural. As intervenções na zona urbana já estão praticamente concluídas, compreendendo o espaço entre a farmácia de Montezelos e o viaduto do IP4”, explicou Rui Santos, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, frisando que, no total, as duas primeiras fases, estão orçadas em mais de um milhão de euros.

