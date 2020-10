Conselho Municipal da Juventude reuniu em Santa Marta de Penaguião

No dia 16 de outubro, reuniu o Conselho Municipal da Juventude do Município de Santa Marta de Penaguião para fazer um ponto de situação relativamente a todas as atividades que estavam previstas para este ano e que foram interrompidas com a pandemia COVID-19.

Uma vez que a situação infelizmente se mantém, as ações manter-se-ão ainda em standby ficando em perspetiva a atualização respetiva de toda a documentação ligada a este órgão, nomeadamente a criação de um link para se acederem às informações mais urgentes, e a revisão do regulamento interno. Todos os membros acordaram em trabalhar digitalmente nas questões.