Conselho Económico e Social Municipal de Alijó reuniu pela primeira vez

Reuniu pela primeira vez hoje, 23 de novembro, o Conselho Económico Social Municipal (CESM) de Alijó. Este órgão consultivo tem como objetivo auscultar a sociedade civil, com particular destaque para os agentes locais que atuam nas áreas do desenvolvimento económico e social.

Este importante mecanismo de participação pública é composto por elementos dos órgãos representativos do Município e da sociedade civil, nomeadamente o Presidente da Câmara Municipal, José Rodrigues Paredes, membros da Câmara Municipal, representantes das forças políticas que integram a Assembleia Municipal, um cidadão de reconhecida idoneidade, um técnico da Autarquia e ainda cidadãos de reconhecida idoneidade e prestígio locais nos setores Agroflorestal, Comércio e Indústria, Económico, Social (Educação e Desporto incluídos) e Saúde.

Este órgão contribui para aumentar a participação cívica de agentes económicos e sociais, com a finalidade de os aproximar do poder político eleito, e aumentar a transparência da atividade autárquica. Os membros do CESM têm funções consultivas e de análise da situação económica do Município, podendo dar contributos e sugestões, num verdadeiro exercício democrático de participação ativa na definição de políticas promotoras do desenvolvimento económico e social municipal.