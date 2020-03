Conselho de Presbíteros da Diocese de Vila Real refletiu sobre Diaconado e ministérios

No passado dia 11 de março, esteve reunido o Conselho de Presbíteros da Diocese de Vila Real, presidido pelo Bispo D. António Augusto. O único tema de reflexão e partilha proposto ao Conselho foi o do Diaconado Permanente e sua importância e relevância no futuro pastoral da vida diocesana, sendo opinião generalizada dos conselheiros que é um ministério que carece de ser impulsionado na diocese.

Os membros do Conselho destacaram a necessidade de criar uma estrutura diocesana, responsável pelo acolhimento e discernimento dos candidatos propostos pelos párocos e comunidades, bem como do seu processo formativo. Dos vários contributos destacou-se a referência à necessidade de valorizar e potenciar também os ministérios laicais.

Houve ainda espaço para algumas informações práticas acerca do Dia Diocesano da Família, do Dia da Diocese e foi partilhado o trabalho que a Comissão do Centenário da Diocese vem a desenvolver.

Na parte final da sessão, a pedido do Bispo diocesano, os conselheiros fizeram algumas propostas acerca de medidas a tomar no âmbito da diocese a propósito da situação preocupante provocada pelo Covid-19. Elas constarão de uma nota pastoral a sair nos próximos dias. A próxima sessão ficou agendada para o dia 25 de Junho.