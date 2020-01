Congresso mundial em Lamego debate defesa da Democracia

Falta apenas uma semana para a cidade de Lamego receber, pelo segundo ano consecutivo, um dos mais importantes encontros académicos alguma vez realizado no nosso país sobre a temática dos direitos humanos. Durante quatro dias, de 15 a 18 de janeiro, palestrantes de todo o mundo, sobretudo portugueses, espanhóis e brasileiros, vão refletir e debater a temática dos direitos humanos, “fomentando novas construções de ideias e o desenvolvimento científico a partir de uma perspetiva multidisciplinar”. Professores, pesquisadores, estudantes, bem como membros da sociedade civil interessados nesta área, participam no “II Congresso Global de Direitos Humanos: A defesa da Democracia e do Estado Constitucional: os desafios das organizações e da sociedade civil na contemporaneidade”.

Este grande encontro académico vai abordar os desafios que se impõem às organizações e à sociedade civil na defesa da Democracia e do Estado Constitucional, de modo a, segundo a organização, “buscar um maior engajamento e integração entre a academia, instituições governamentais e não governamentais e a sociedade civil, e a contribuir com inovações e propostas que possibilitem a construção de alternativas tendentes a um planejamento para o futuro”. Os interessados em participar devem inscrever-se em www.congressogdh.com

Com o apoio institucional do Município de Lamego, o “II Congresso Global de Direitos Humanos” conta com o apoio de um vasto leque de instituições e entidades de vários países, nomeadamente a Universidade São Francisco (Brasil), a Facultad de Derecho/Universidad de Salamanca (Espanha), a Universidade Federal do Maranhão (Brasil) e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego.