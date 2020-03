Confirmados oito casos de COVID-19 no distrito de Bragança

Subiu para oito o número de casos de infecção por coronavírus (COVID-19) confirmados no distrito de Bragança. Segundo o Mensageiro de Bragança, a informação foi avançada pela Delegada de Saúde Coordenadora da Unidade de Saúde Publica da Unidade Local de Saúde do Nordeste, Inácia Rosa. Ontem, já estavam confirmados seis, mas, entretanto foram declarados mais dois casos positivos.

Segundo a mesma fonte, trata-se de três mulheres, entre os 65 e 82 anos, que têm ligação ao primeiro caso registado em Bragança, um homem, de 72 anos, atualmente internado no hospital de São João, no Porto. Os três novos casos deram positivo, mas estão isolados em casa, uma vez que não apresentam sintomas graves de saúde. No total, cinco casos são de Bragança, dois de Mirandela e um foi registado em Macedo de Cavaleiros, um homem de 66 anos, natural da aldeia de Lagoa e emigrante em França.