Confirmados 12 casos de COVID-19 no distrito de Bragança e quatro no distrito de Vila Real

Subiu para 12 o número de casos infetados pelo novo Coronavírus, no distrito de Bragança, após terem surgido mais quatro casos nas últimas 24 horas.

Um dos infetados que deu positivo ontem é um homem de cerca de 80 anos, de Lagoa, localidade em que já tinha sido confirmado um caso, um emigrante de 66 anos.

O segundo caso, confirmado ontem, é de Bragança e trata-se de uma mulher com cerca de 60 anos, uma profissional de saúde que está possivelmente relacionada com o primeiro caso registado na capital de distrito, um doente oncológico de 72 anos.

O terceiro caso foi internado, na noite de sábado, no hospital de Mirandela e trata-se de um homem de 70 anos, natural de Valpaços, cujo resultado do teste ao novo coronavírus também deu positivo. Segundo a Rádio Ansiães, este último pertence à rede de contactos do homem de 72 anos, residente em Bragança, que está infetado e internado em estado grave no hospital de São João, no Porto, desde a passada segunda-feira.

O quarto caso é um funcionário público, de 42 anos, natural de Bragança, que trabalha em Macedo de Cavaleiros e presume-se que não tenha qualquer ligação aos restantes casos.

Segundo o Mensageiro de Bragança, entretanto, o teste do Coronavírus deu positivo a duas irmãs do paciente internado no hospital de São João, no Porto, a um cunhado e a outra mulher, de 82 anos. A estes dez casos casos juntam-se os dois primeiros do distrito, detetados na cidade de Mirandela.

No total e até à data, estão confirmados 12 infetados no distrito de Bragança: sete registados em Bragança, três em Mirandela e dois em Macedo de Cavaleiros, ambos sinalizados na aldeia de Lagoa. Segundo a primeira fonte, um deles, um emigrante de 66 anos, está internado na Unidade do Doente Crítico do Hospital de Bragança, depois de ter sido transferido do hospital de Mirandela, na passada sexta-feira, devido ao agravamento do seu estado de saúde.

Dos 12 infetados, dez estão em tratamento domiciliário, a serem monitorizados pelas autoridades de saúde, dado que apenas apresentam sintomas moderados.

No distrito de Vila Real, o número de casos confirmados eleva-se a quatro: duas mulheres de 23 e 38 anos, na cidade de Vila Real, e duas irmãs, em Chaves, que vieram de Londres, no passado fim de semana, e que se encontram em Vilarinho das Paranheiras, freguesia de Vidago.

Tendo em conta o período de incubação de 14 dias do novo Coronavírus, as autoridades de saúde esperam mais casos positivos nos próximos dias, pelo que se apela à calma e ao cumprimento das restrições de circulação.