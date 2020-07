Conferências da Juventude: Rui Rio em Vila Real a 17 de julho

A convite da Youth Academy, Rui Rio, presidente do Partido Social-Democrata (PSD), estará presente em mais uma “Conferência da Juventude”, em Vila Real, que decorrerá nos Claustros do ex-Governo Civil, estará subordinada ao tema “Jovens e Interior” e será aberta ao público jovem. Este evento será limitado a 50 participantes para respeitar o distanciamento de segurança indicado pela Direção-Geral da Saúde. Uma vez que os lugares são limitados, os interessados terão de proceder a uma inscrição prévia feita através de um formulário disponível na página Facebook do evento.

Além disso, para garantir a segurança de todos os que queiram participar, o uso de máscara será obrigatório.

No mesmo dia, Rui Rio estará em Pedras Salgadas, pelas 12 horas, a visitar a OSM, empresa que fabrica martelos pneumáticos de marca própria, e que os exporta para todo o mundo, sendo uma referência no mercado internacional.

Após a visita às instalações da empresa de metalomecânica, está, ainda, previsto um almoço na mesma localidade, com a comitiva de Rui Rio, representantes do Município de Vila Pouca de Aguiar, que também estarão presentes na visita, e a associação Youth Academy.

De sublinhar que, durante o mês de julho, a Youth Academy está a organizar, em Vila Real, conferências com personalidades da política nacional e local, “com o objetivo que dar voz ao anseios e propostas dos jovens para o interior”.