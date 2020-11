Conferência “Estrada Nacional 2 na primeira pessoa”

No dia 2 de dezembro, entre as 18h00 e as 19h30, realizar-se-á o Webinar “Estrada Nacional 2 – Na Primeira Pessoa”. A iniciativa é uma organização conjunta dos Centros Locais de Aprendizagem (CLA-UAb) de Ansião, Abrantes, Cantanhede, Coruche, Peso da Régua, Reguengos de Monsaraz e Silves conta com o apoio do município de Peso da Régua e associação da Estrada N2.

As paisagens, as experiências e as vivências são algumas das questões em foco numa sessão que contará com as participações do Presidente da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, Luís Machado, do motard Filipe Sampaio, do fotógrafo Nuno Furet, do realizador João Pedro Félix, do ciclista José Ramalho e da Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação das Alcáçovas), Sara Grou.

Os participantes trarão para a conversa as suas experiências na mais longa estrada portuguesa e uma das maiores da Europa, as quais poderão servir de inspiração a quem pretenda fazer-se à estrada ou de mote para a partilha entre quem já a fez. Filipe Sampaio, motard e empresário de 41 anos, natural de Peso da Régua, cidade conhecida como a Capital da Região Vinícola Demarcada e Regulamentada mais antiga do mundo, criada em 1756 pelo Marquês de Pombal.

O evento decorrerá online (o link será disponibilizado aos inscritos) e destina-se a todos os interessados na temática. A participação será gratuita, mas sujeita a inscrição prévia até 1 de dezembro em https://bit.ly/3pAs3XH