Conferência em Lamego mostra confiança na recuperação turística

A cidade de Lamego acolheu esta terça-feira, dia 2, o primeiro grande debate presencial dedicado ao setor do turismo no período pós-confinamento. Num tom marcadamente otimista, representantes de diversas entidades públicas e privadas defenderam que a região do Douro não precisa “de se recriar” como destino turístico para enfrentar os efeitos da pandemia e transmitir segurança e confiança aos portugueses. “Ao Douro basta-lhe a sua identidade. O principal pilar da comunicação dos destinos será a segurança. Somos vistos como um país que combateu bem a pandemia. Teremos de viver sobretudo com os turistas nacionais que têm agora a oportunidade de descobrir o seu país e o Douro”, afirmou Luís Pedro Martins, Presidente da Turismo do Porto e Norte.

Na intervenção de abertura da conferência “Turismo no Douro – Uma Rede Segura”, o Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, também se mostrou confiante com a oferta turística existente na região que “é suficientemente atrativa para recuperamos e conseguirmos um bom ano com o reforço do turismo interno e das atividades ao ar livre”. O autarca defendeu que, no contexto da atual crise, é necessário que todos os agentes do setor, públicos e privados, trabalhem em rede e recorram “ao engenho e arte bem portugueses para construir oportunidades” e apoiar, deste modo, a revitalização das empresas locais e regionais que operam no setor. “O negócio do turismo relaciona-se sobretudo com a perceção. A forma como vamos gerar boas práticas vai transmitir confiança a quem quer descobrir o Douro”, acrescentou António Alves da Silva, Vice-Presidente da Câmara Municipal e moderador do encontro que decorreu no Teatro Ribeiro Conceição.

O painel de oradores convidado contou ainda com a participação de Didiana Fernandes, vice-presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, e de João Ferreira, médico de saúde pública e delegado de saúde. O Município de Lamego, entidade organizadora, procurou através da realização deste encontro estimular a definição de uma estratégia concertada para valorizar a experiência dos visitantes, auscultando para isso diversos profissionais do setor.