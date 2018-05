Conferência “Cuidados Paliativos Vs Eutanásia”

Vai realizar-se no dia 22 de Maio próximo, pelas 21.30 horas, no Auditório do Arquivo Distrital de Vila Real, um painel subordinado ao tema “Cuidados Paliativos Vs Eutanásia”.

Intervirão neste painel a Dra Anabela Morais e o Dr Eurico Gaspar, respectivamente, Directora do Serviço de Cuidados Paliativos e Director do Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar de Vila Real, para elucidarem os presentes sobre as questões que se levantam, agora e no futuro, relativamente às consequências da eventual aprovação da eutanásia em Portugal.

Colaboram na organização deste painel, entre outras instituições, a Acção Católica, a Associação dos Médicos Católicos e a Pastoral Familiar de Vila Real.

A sessão é aberta a todas as pessoas interessadas na matéria.

