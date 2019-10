Conferência assinala Dia Mundial da Alimentação na UTAD

A Licenciatura em Ciências da Nutrição da UTAD vai assinalar o dia 16 de Outubro – Dia Mundial da Alimentação – com uma conferência que integra vários agentes ligados à alimentação no ensino. O objetivo é refletir sobre os hábitos alimentares da população académica e estudantil no concelho de Vila Real.

Esta conferência, alinhada com os objetivos da FAO para este dia, que este ano tem como lema a “promoção de uma alimentação saudável e sustentável disponível e acessível para todos”, tem como convidados um painel de personalidades onde se inclui o Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária, que irá abordar a alimentação sustentável, a nutricionista da CMVR e o do ACES Douro I, que irão abordar as boas práticas na alimentação no ensino pré-escolar até ao secundário e uma nutricionista dos Serviços de Ação Social da Universidade do Porto que falará sobre as políticas e práticas de alimentação nas cantinas desta Universidade, entre outros participantes.

A conferência é gratuita e aberta à comunidade em geral, mas sujeita a inscrição prévia para necnutad@gmail.com.