Concurso Pecuário do Maronês em Ribeira de Pena

Promover a raça maronesa e apoiar os produtores de gado da região foram os principais objetivos do Concurso Pecuário do Maronês. Como manda a tradição, esta iniciativa realizou-se na Feira da Lomba, em Cerva, no dia 22 de abril.

Durante esta edição, ficou patente a dedicação que os jovens têm ao gado maronês, através da preparação dos animais e do acompanhamento durante a apresentação dos mesmos ao júri.

Os exemplares da raça maronesa distribuídos pelas diferentes categorias não só foram avaliados pelos jurados, como também, foram escrutinados pelos muitos populares que não quiseram perder este evento.

A tarde terminou com uma cómica garraiada acrobática dinamizada pelo grupo Arte sem Capote.

O êxito do Concurso Pecuário do Maronês e o interesse dos jovens produtores demostraram que esta raça autóctone tem futuro no concelho de Ribeira de Pena.

Esta feira de ano foi organizada pela Junta de Freguesia de Cerva e Limões e pelo Município de Ribeira de Pena.