Concurso Nacional de Leitura 2021: Peso da Régua vai apurar finalistas

Está marcada para 5 de março a fase municipal da 14.ª edição do Concurso Nacional de Leitura 2021, uma iniciativa promovida pelo Plano Nacional de Leitura (PNL), em parceria com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), a Rádio e Televisão de Portugal (RTP), a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) e a Rede das Bibliotecas Escolares (RBE).

Em Peso da Régua, a fase municipal é organizada pela Biblioteca Municipal do Peso da Régua e pela Coordenação Inter-Concelhia da Rede de Bibliotecas Escolares, onde estarão a concurso alunos do Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia e da Escola Profissional do Rodo. Devido à pandemia Covid-19, esta fase será realizada on-line. A obra selecionada, sobre a qual os participantes prestarão prova de conhecimento, é “O Carteiro de Pablo Neruda”, da autoria de Antonio Skármeta.

Os vencedores da fase municipal irão representar o concelho de Peso da Régua na fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura, agendada para o dia 22 de abril, em Carrazeda de Ansiães.