Concurso Hípico de Pedras Salgadas vai celebrar noventa anos com prémios e espetáculos equestres

O CSI** Pedras Salgadas recebe prestigiados cavalos e cavaleiros de 9 a 11 de agosto. Dezenas de conjuntos irão participar nas competições de sexta-feira a domingo, entre as 9h00 e as 19h00, começando pelas provas nacionais e terminando com o Grande Prémio.

E logo após o Grande Prémio, haverá um espetáculo equestre com todas as atenções voltadas para o Cavalo Lusitano.

O I Concurso Hípico das Pedras Salgadas foi em 1929. Há precisamente nove décadas, o Hipódromo das Romanas entrava pela primeira vez no restrito circuito de concursos hípicos em Portugal.

Entre períodos de edições sucessivas, mas também de interregnos, o Concurso Hípico das Pedras Salgadas foi vencendo os obstáculos da interioridade com excecionais condições de realização. António Spínola, figura histórica portuguesa, chegou a apelidar o hipódromo das Romanas de “Oásis Hípico”.

Recentemente, com a requalificação do Centro Hípico de Pedras Salgadas e a introdução do Concurso de Saltos Internacional recuperou-se essa tradição enraizada de atividade equestre na região, sendo já uma referência em Trás-os-Montes e Alto Douro. O Centro inclui todas as infraestruturas necessárias à prática de equitação e quanto ao recinto desportivo é unânime a opinião dos cavaleiros que estamos perante o melhor recinto nacional em relvado natural.

O CSI** Pedras Salgadas não se trata apenas de um evento equestre histórico; é também um importante agente socioeconómico, pois dinamiza o turismo na região.