O concurso Empreende@villa.Jovem e a Medalha Municipal de Mérito Juvenil mereceram no dia 20 de julho, Dia da Cidade, um lugar de destaque no âmbito das comemorações da elevação de Vila Real à condição de cidade, com a entrega dos prémios aos vencedores deste ano.

Assim, por decisão do Conselho Municipal da Juventude, a Medalha Municipal de Mérito Juvenil – categoria Associação Juvenil, foi atribuída ao Grupo de Cicloturismo, Ciclismo e BTT Bila Biker’s. A Medalha Municipal de Mérito Juvenil – categoria jovem, foi entregue à jovem violetista Lia Rafaela de Marcos e Melo. Recorde-se que para além da Medalha Municipal de Mérito Juvenil, foi entregue, na categoria jovem, um cheque no valor de 500€, e na categoria Associação Juvenil, um cheque de 750€.

O vencedor da terceira edição do concurso Empreende@Villa.Jovem, na categoria individual, foi Mário André Ribeiro Conde, com o projeto OUTSMARTIS, direcionado para a área da comunicação, gestão de empresas e estratégia das organizações, cliente, orientação e venda de produtos, bem como a presença digital das empresas. Este jovem recebeu das mãos do Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, um cheque no valor de 2500€, correspondente à primeira tranche deste prémio que tem o valor total de 5000€.

A autarquia acredita que apostar na juventude dando aos jovens a atenção, as oportunidades e os meios de que necessitam para poderem concretizar as suas ideias e projetos trará indubitavelmente frutos no futuro. De referir a este propósito o Orçamento Participativo Jovem, o mais recente projeto que o Município de Vila Real tem no terreno, criado com o objetivo de promover a progressiva participação dos jovens na discussão e elaboração do orçamento municipal, envolvendo a juventude na resolução de problemas e procurando a aproximação dos cidadãos ao poder local, através da valorização do papel dos jovens.

Recorde-se que o projeto selecionado pelo Conselho Municipal da Juventude para implementar este ano, no âmbito do OPJ, foi apresentado pela Associação MARCA- Desporto e Tempos Livres (Movimento Associativo Recreativo Cultural da Araucária- Desporto e Tempos Livres), e visa a requalificação do polivalente desportivo do Bairro Sá de Carneiro, localizado na Freguesia de Vila Real, cuja dotação orçamental foi reforçada passando a ser de 15.000€.